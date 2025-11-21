Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:45

«Спустил пары»: ветеран ЦСКА заявил о спаде «Локомотива»

Пономарев заявил об игровом спаде «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Владимир Песня/РИА Новости
«Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива», потому что у «железнодорожников» пошел игровой спад, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он напомнил, что в этой встрече капитан москвичей Дмитрий Баринов не сможет принять участие.

«Локомотив» сильно спустил пары. У них пошел игровой спад. «Краснодар» на коне. Мне нравится как они играют в последних встречах. Баринов является потерей для «Локомотива». Он неплохой футболист, который понимает и завязывает игру в центре поля. Думаю, «Краснодар» забьет свои голы, потому что у «Локомотива» неважно действует оборона, — сказал Пономарев.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 19:45 мск. После 15 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 33 очками, а «Локомотив» расположился на четвертой позиции с 30 баллами.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива» не только из-за отсутствия Баринова. По его мнению, в воскресенье встретятся две самые стабильные команды РПЛ, однако у «быков» игра с чемпионским отливом.

