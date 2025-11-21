Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром» Булыкин: «Локомотив» может преподнести сюрприз в игре против «Краснодара»

«Краснодар» является фаворитом матча против московского «Локомотива», однако «железнодорожники» могут преподнести сюрприз и победить, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, красно-зеленые способны заменить капитана команды Дмитрия Баринова, который пропустит матч из-за дисквалификации.

«Краснодар» фаворит. Действующий чемпион идет очень хорошо в этом сезоне, но я верю, что «Локомотив» может хорошо сыграть, преподнести сюрприз и победить. Все зависит от настроя игроков. Баринов — один из лидеров «Локомотива». Его отсутствие внесет небольшие сложности для команды, но думаю, в команде есть кем его заменить, — заявил Булыкин.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 19:45 мск. После 15 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 33 очками, а «Локомотив» расположился на четвертой позиции с 30 баллами.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что отсутствие Баринова не делает «Краснодар» явным фаворитом очного матча. По его мнению, главным преимуществом красно-зеленых станет фактор своего поля.