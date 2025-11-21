Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:24

Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»

Булыкин: «Локомотив» может преподнести сюрприз в игре против «Краснодара»

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

«Краснодар» является фаворитом матча против московского «Локомотива», однако «железнодорожники» могут преподнести сюрприз и победить, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, красно-зеленые способны заменить капитана команды Дмитрия Баринова, который пропустит матч из-за дисквалификации.

«Краснодар» фаворит. Действующий чемпион идет очень хорошо в этом сезоне, но я верю, что «Локомотив» может хорошо сыграть, преподнести сюрприз и победить. Все зависит от настроя игроков. Баринов — один из лидеров «Локомотива». Его отсутствие внесет небольшие сложности для команды, но думаю, в команде есть кем его заменить, — заявил Булыкин.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 19:45 мск. После 15 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 33 очками, а «Локомотив» расположился на четвертой позиции с 30 баллами.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что отсутствие Баринова не делает «Краснодар» явным фаворитом очного матча. По его мнению, главным преимуществом красно-зеленых станет фактор своего поля.

Локомотив
ФК Краснодар
РПЛ
футболисты
Кирилл Николаев
К. Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.