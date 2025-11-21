Мостовой отказался считать «Краснодар» фаворитом матча против «Локомотива»

Отсутствие капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова не делает «Краснодар» явным фаворитом очного матча в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, главным преимуществом красно-зеленых станет фактор своего поля.

Баринов — существенная потеря для «Локомотива», но это не делает «Краснодар» явным фаворитом. В прошлом туре «быки» играли против «Балтики» без двух-трех основных футболистов, в том числе Джона Кордобы. Действовали хорошо. Плюс «Локомотив» играет дома. Будет очень интересный матч, — сказал Мостовой.

Игра «Локомотива» и «Краснодара» пройдет 23 ноября. Начало встречи — в 19:45 мск. После 15 туров РПЛ «Краснодар» идет на первом месте с 33 очками, а «Локомотив» расположился на четвертой позиции с 30 баллами.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Краснодар» является фаворитом матча против «Локомотива» не только из-за отсутствия Баринова. По его мнению, в воскресенье встретятся две самые стабильные команды РПЛ, однако у «быков» игра с чемпионским отливом.