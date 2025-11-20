Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Знаете, что делает новогодний стол по-настоящему волшебным? Не только вкусные блюда, но и красивая подача, которая создает праздничное настроение! Эти лотосы из крабовых палочек — именно то, что нужно. Они выглядят как изысканные цветы, но готовятся из самых простых ингредиентов. Хрустящая картофельная основа, нежная сырно-яичная начинка и изящные «лепестки» из крабовых палочек — такая закуска не только вкусная, но и невероятно фотогеничная. И самое приятное — для ее создания не нужно быть шеф-поваром, достаточно вашего желания творить!

Вам понадобится: 10–12 крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 20–25 картофельных чипсов круглой формы, зелень для украшения. Яйца и сыр натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом. Крабовые палочки нарежьте тонкими диагональными ломтиками — это будут лепестки. На каждый чипс выложите 1 ч. л. сырно-яичной массы. Сверху веером выложите ломтики крабовых палочек, формируя цветок. В центр каждого лотоса капните майонез и украсьте зеленью. Выложите на блюдо и подавайте к столу. Эти лотосы особенно хороши с соевым соусом или сливочно-чесночной пастой. Приятного аппетита и счастливого Нового года!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.