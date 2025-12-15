Песков емко ответил на вопрос о России, Трампе и здравом смысле

Президент США Дональд Трамп искренне работает над мирным урегулированием на Украине, и Россия ценит его усилия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк». Таким образом он ответил на вопрос, на чьей стороне американский лидер — Москвы, Киева или здравого смысла.

Трамп искренне работает над урегулированием и он хочет украинского урегулирования. Он хочет урегулирования этого конфликта и вся его команда прикладывает усилия, — подчеркнул Песков.

Ранее Трамп заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с европейскими лидерами: президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером. По его словам, переговоры сопровождались спорами, детали которых пока не раскрываются.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф между тем заявил, что делегациям Украины и США удалось достичь прогресса на переговорах в Берлине, накануне, 14 декабря. По его словам, стороны провели обстоятельную дискуссию.