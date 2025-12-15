Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:01

Воробьев рассказал об итогах работы расчетного центра Подмосковья

Воробьев: за последние 13 лет на обслуживание в ЕИРЦ перешли 237 млн кв. м жилья

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru
В Московской области за последние 13 лет работы Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) на обслуживание перешли 237 млн квадратных метров жилья, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По его словам, это составляет 84% площади.

В 2013 году первые 18 млн квадратных метров перешли на обслуживание в ЕИРЦ, а сегодня — уже 84% площади, это 237 млн квадратных метров жилья. Что касается самого ЕИРЦ, это, безусловно, эффективный и востребованный инструмент в системе ЖКХ, — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в 2026 году ЕИРЦ продолжит активную работу. По словам губернатора, в ближайшем будущем необходимо создать дополнительные офисы для клиентов и улучшить обратную связь. Помимо этого, глава региона призвал тщательнее проверять сведения в квитанциях за ЖКУ.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье до конца года планируют реализовать 53 проекта на базе ИИ. Нейросеть встроили в работу регионального портала и камер «Безопасного региона».

