13 ноября 2025 в 15:52

Воробьев назвал проекты, которые реализуют в Подмосковье до конца года

Воробьев: до конца года в Подмосковье реализуют 53 проекта на базе ИИ

В Подмосковье до конца года планируют реализовать 53 проекта на базе ИИ, рассказал 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев. Нейросеть встроили в работу регионального портала и камер «Безопасного региона».

Мы начинали с 10 проектов с ИИ, а в конце этого года в Московской области будет уже 53 таких продукта. Самая же первая наша ласточка была во время пандемии, когда поступало огромное количество звонков от наших жителей, каждому нужно было помочь, — рассказал Воробьев.

Камеры «Безопасного региона» способны распознавать 15 видов нарушений. Всего за год благодаря таким технологиям выявили 438 нарушений.

Ранее специалист ЦБТ Евгений Семенов рассказал, что Единую биометрическую систему не станут применять для регистрации правонарушений и наложения штрафов. По его словам, это исключено как нормативно, так и технически.

