Россиянам рассказали, ожидать ли штрафов по биометрии Специалист ЦБТ Семенов: биометрию не будут применять для наложения штрафов

Единую биометрическую систему (ЕБС) не станут применять для регистрации правонарушений и наложения штрафов, заявил Hi-Tech Mail заместитель гендиректора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Евгений Семенов. По его словам, это исключено как нормативно, так и технически.

ЕБС — это не инструмент надзора. Она не допускает автоматического использования биометрии для целей, не определенных самим пользователем. Любое расширение применения вне режима согласия противоречит и закону, и самой логике системы, — подчеркнул Семенов.

В ЦБТ уточнили, что данные россиян в ЕБС регистрируют добровольно, а их обработка возможна только при наличии согласия. Принуждение к сдаче биометрии в России запрещено на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что в России могут начать автоматически штрафовать пешеходов за нарушения ПДД с помощью систем распознавания лиц. Инициатива предполагает выдачу штрафов на основе данных с камер и биометрических баз.