В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры В Совфеде задумались над идеей автоматического наказания с помощью биометрии

В России могут начать автоматически штрафовать пешеходов за нарушения ПДД с помощью систем распознавания лиц, пишет «Коммерсант». Инициатива, выдвинутая сенатором Игорем Тресковым, предполагает выдачу штрафов по аналогии с «письмами счастья» для водителей — на основе данных с камер и биометрических баз.

В материале говорится, что камера «увидит» гражданина, переходящего железнодорожные пути, затем система распознавания лиц установит его личность и выпишет автоматический штраф. Конкретный законопроект пока не подготовлен, но концепцию уже поддержало Минцифры.

При этом МВД, ФСБ и Минюст выступили против инициативы, предупредив о возможном резком оттоке данных из Единой биометрической системы. Граждане и без того неохотно сдают биометрию, а угроза автоматических штрафов может усугубить ситуацию, считают в ведомствах.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что автовладельцы в течение 10 дней с момента происшествия могут обжаловать ошибочный штраф. Он также напомнил о том, что камеры видеонаблюдения расположены на особо опасных участках дороги.