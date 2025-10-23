Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 20:29

В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры

В Совфеде задумались над идеей автоматического наказания с помощью биометрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут начать автоматически штрафовать пешеходов за нарушения ПДД с помощью систем распознавания лиц, пишет «Коммерсант». Инициатива, выдвинутая сенатором Игорем Тресковым, предполагает выдачу штрафов по аналогии с «письмами счастья» для водителей — на основе данных с камер и биометрических баз.

В материале говорится, что камера «увидит» гражданина, переходящего железнодорожные пути, затем система распознавания лиц установит его личность и выпишет автоматический штраф. Конкретный законопроект пока не подготовлен, но концепцию уже поддержало Минцифры.

При этом МВД, ФСБ и Минюст выступили против инициативы, предупредив о возможном резком оттоке данных из Единой биометрической системы. Граждане и без того неохотно сдают биометрию, а угроза автоматических штрафов может усугубить ситуацию, считают в ведомствах.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что автовладельцы в течение 10 дней с момента происшествия могут обжаловать ошибочный штраф. Он также напомнил о том, что камеры видеонаблюдения расположены на особо опасных участках дороги.

штрафы
камеры
пешеходы
Совет Федерации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С семьи экс-замгубернатора российского региона взыщут миллионы рублей
Не только Усольцевы: составлен список самых странных исчезновений туристов
В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа
Назван лучший аэропорт мира с водопадом и бассейном на крыше
«Говорят по-русски, но они не русские»: Якубович о молодежи и Кадышевой
«Через три дома»: Диброва пошутила о переезде в новый особняк
Диброва рассказала о подарке бывшему мужу на день рождения
В Москве мужчина надругался над несовершеннолетней соседкой
Раскрыто, кто на самом деле мешает мирному диалогу по Украине
Восполняем омега-3: рецепт сочной горбуши в духовке под сметанной шубой
Роботы на площадке: миф или ближайшее будущее?
Предельная нежность и тепло очага: готовим пирожки с творогом и курагой
В России предложили штрафовать пешеходов по лицу через камеры
Мединский подтвердил обмен с Украиной телами погибших
Вейпы и айкосы запретят в России? Что известно, реакция Путина
Умер известный музыкант, повлиявший на культуру российского региона
Умер рок-музыкант, работавший с Дэвидом Боуи
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.