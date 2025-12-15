Юрист раскрыл последствия нападения школьника с ножом на учителя

Россия. Санкт-Петербург. Автомобиль Следственного комитета РФ у здания средней школы № 191 на Белорусской улице. Ученик девятого класса ранил ножом учительницу. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Родителям девятиклассника школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, напавшего на преподавательницу с ножом, грозит административная ответственность, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, наказание для обвиняемого будет зависеть от его намерений и степени причиненного вреда здоровью.

В отношении родителей [напавшего на учителя петербургского школьника] могут составить протокол по делу об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Тут штраф от 500 до 2 тыс. рублей, — отметил Салкин.

Он подчеркнул, что прокуратура может провести проверку в школе из-за инцидента с металлодетектором, который среагировал на школьника, однако охранник не стал его досматривать. По словам юриста, возможны дисциплинарные взыскания и при наличии признаков халатности возбуждение уголовного дела по статье 293 УК РФ против ответственных лиц.

По поводу наказания ребенка — тут зависит от того, какой вред здоровью учителя был нанесен, какой умысел у него имелся: причинить вред или убить преподавателя. Это будет определяться в том числе и в результате допросов, видеозаписей, если имеются, и в зависимости от того, в какие места наносились удары: жизненно важные или нет, — резюмировал Салкин.

Ранее сотрудница охраны школы № 191 заявила, что в учебном заведении установлены металлодетектор и турникеты. Однако, по ее словам, досмотр каждого ребенка проводить не разрешено.