15 декабря 2025 в 12:26

Политолог объяснил, почему Украине не видать места в НАТО

Политолог Блохин: Трамп не позволит Украине вступить в НАТО несмотря ни на что

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, это прежде всего не представляется возможным во время военного конфликта на украинской территории.

Во-первых, в условиях военных действий никто в НАТО Украину не возьмет. Во-вторых, Украину и без НАТО накачали вооружениями круче, чем любую страну Альянса, и не обязательно ее интегрировать. Но как они могут включить страну в НАТО, если само будущее Альянса может быть переосмыслено? Главным модератором этих тенденций, конечно, были Соединенные Штаты и являются таковыми. Я думаю, что в ближайшие три года, как минимум, в условиях военных действий при Трампе Украину точно не возьмут. Как будет дальше, при каком следующем президенте Штатов — большой вопрос, — высказался Блохин.

Он подчеркнул, что США ясно дали понять о нежелании видеть Украину в составе НАТО. По мнению политолога, возможно, Вашингтон задумается о трансформации самого Альянса. Блохин также отметил, что, независимо от заявлений Украины, этот вопрос уже решен для Запада.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в рамках текущих переговоров больше не рассматривается. В связи с этим она обратилась к Брюсселю с призывом предоставить Киеву «серьезные гарантии безопасности».

