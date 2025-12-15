Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:05

Песков назвал неприсоединение Украины к НАТО одним из краеугольных вопросов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день гарантии неприсоединения Украины к НАТО являются одним из краеугольных вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данная тема подлежит особому обсуждению. Представитель Кремля подчеркнул, что именно в этом и заключается переговорный процесс по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Этот вопрос один из краеугольных. Конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне основных. В этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате, — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о вероятных сроках разрешения конфликта на Украине. По мнению Пескова, говорить об этом сейчас — неблагодарное дело.

Что касается президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, как считает Песков, политик искренне работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия ценит усилия американского лидера.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Трамп не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. По его словам, на фоне продолжающихся боевых действий это не представляется возможным.

Дмитрий Песков
Кремль
Украина
Киев
НАТО
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько лет грозит убившему родителей из-за кредитов сыну
Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.