Песков назвал неприсоединение Украины к НАТО одним из краеугольных вопросов

На сегодняшний день гарантии неприсоединения Украины к НАТО являются одним из краеугольных вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, данная тема подлежит особому обсуждению. Представитель Кремля подчеркнул, что именно в этом и заключается переговорный процесс по урегулированию конфликта, передает РИА Новости.

Этот вопрос один из краеугольных. Конечно же, он подлежит особому обсуждению на фоне основных. В этом и заключается переговорный процесс, который мы не хотим вести в мегафонном формате, — сказал Песков.

Он также ответил на вопрос о вероятных сроках разрешения конфликта на Украине. По мнению Пескова, говорить об этом сейчас — неблагодарное дело.

Что касается президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, как считает Песков, политик искренне работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия ценит усилия американского лидера.

Ранее политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что Трамп не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. По его словам, на фоне продолжающихся боевых действий это не представляется возможным.