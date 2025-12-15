Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры

Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры Минобороны: ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России ударили по объектам, которые использовались Украиной для доставки ВСУ западного оружия, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в атаке были задействованы БПЛА, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 167 районах. Всего с начала спецоперации российские бойцы ликвидировали 669 самолетов, свыше 103 тыс. дронов, более 26,5 тыс. танков и 639 зенитных ракетных комплексов.

Ранее стало известно, что военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Грант в одиночку взял под контроль опорный пункт ВСУ. Как рассказал его сослуживец, изначально боец должен был брать опорник с еще одним солдатом, но тот был ранен.