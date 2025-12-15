Пенсионерка с больной дочерью пожаловалась на жизнь в разрушающемся доме

В Ржеве Тверской области 82-летняя пенсионерка-инвалид пожаловалась на жизнь в разрушающемся доме — женщина вынуждена жить там вместе с онкобольной дочерью, пишет Readovka.news. Россиянки борются за улучшение условий с 2017 года, однако местные власти до сих не предоставили им нормальное жилье.

В городской администрации ссылаются на формальные статусы строения. Жилье признано непригодным, но не аварийным, поэтому оно не входит в соответствующую программу расселения.

При этом сам дом на улице Семашко уже давно в плачевном состоянии. Часть помещений обрушилась, а одна из стен держится благодаря корням высохшего плюща.

