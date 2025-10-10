Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров

Жители одного из московских домов на улице Расковой пожаловались на нашествие крыс и полчища комаров, пишет РИАМО. По словам местных жителей, проблемы начались летом, когда в подъезде произошел засор, а за ним и подтопление. Горожане обращались с жалобами, однако засор до сих пор не устранили.

Как рассказали москвичи, насекомые залетают в квартиры и не дают спать по ночам. Ситуацию усугубляет и частое появление крыс, преимущественно на нижних этажах дома. Чтобы избавиться от грызунов, по мнению жителей, нужно не просто вызывать службу для проведения дератизации, а выявить и устранить причину их появления.

Ранее на юго-западе Москвы жильцы ЖК «Саларьево парк» пожаловались на нашествие крыс больших размеров. По словам женщины, грызуны бегают прямо в квартирах в поисках еды, не боясь при этом людей.