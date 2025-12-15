В Совфеде доложили Путину о решении ключевых вопросов поддержки бойцов СВО

Основные вопросы законодательной поддержки участников СВО и их семей уже решены, доложил президенту России Владимиру Путину первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, все соответствующие инициативы разрабатываются совместно с Минобороны, Общероссийским народным фронтом и фондом «Защитники Отечества» и принимаются единогласно.

Мне бы хотелось сказать о том, что с момента начала специальной военной операции сегодня уже можно сказать, что основные вопросы <...> уже удалось решить. Конечно, наверняка возникнут где-то еще вопросы, которые будут требовать донакрутки, но здесь у нас уже отработанная система. Поэтому я уверен, что эту работу мы проведем, — заявил Якушев.

Путин на встрече с Якушевым отметил, что работающие в органах власти ветераны специальной военной операции будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В свою очередь первый зампред СФ привел данные об участии бойцов СВО в избирательных кампаниях. Он отметил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники специальной военной операции получили 890 мандатов, тогда как годом ранее их число составляло 304.