Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:37

В Совфеде доложили Путину о решении ключевых вопросов поддержки бойцов СВО

Якушев: основные вопросы поддержки участников СВО и их семей уже решены

Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев во время встречи в Кремле Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев во время встречи в Кремле Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Основные вопросы законодательной поддержки участников СВО и их семей уже решены, доложил президенту России Владимиру Путину первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, все соответствующие инициативы разрабатываются совместно с Минобороны, Общероссийским народным фронтом и фондом «Защитники Отечества» и принимаются единогласно.

Мне бы хотелось сказать о том, что с момента начала специальной военной операции сегодня уже можно сказать, что основные вопросы <...> уже удалось решить. Конечно, наверняка возникнут где-то еще вопросы, которые будут требовать донакрутки, но здесь у нас уже отработанная система. Поэтому я уверен, что эту работу мы проведем, — заявил Якушев.

Путин на встрече с Якушевым отметил, что работающие в органах власти ветераны специальной военной операции будут уделять особое внимание вопросам поддержки военнослужащих и их семей. В свою очередь первый зампред СФ привел данные об участии бойцов СВО в избирательных кампаниях. Он отметил, что по итогам выборов различного уровня в единый день голосования в 2025 году участники специальной военной операции получили 890 мандатов, тогда как годом ранее их число составляло 304.

Совет Федерации
Единая Россия
Владимир Путин
СВО
военные
меры поддержки
семьи
Владимир Якушев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Такого ада не встречал»: Плющенко не сдержался после избиения ученицы
Как компании пересматривают стратегии хранения топлива
В «Альтернативе для Германии» раскрыли, как справятся с мигрантами
Шоу «Аватар», внебрачные дети, молодая возлюбленная: как живет Кай Метов
Матерей и одиноких отцов освободили от наказания в виде обязательных работ
Россиянка пожаловалась Путину на детскую площадку прямо у дороги
Путин поздравил красноярцев с открытием филиала НЦ «Россия»
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак призналась в свидании с «молодым и симпатичным» хоккеистом
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.