15 декабря 2025 в 15:08

«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов

Володин призвал россиян помнить о погибших за правду военных корреспондентах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, призвал россиян помнить о военных корреспондентах. По его словам, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, только благодаря их мужеству и активной гражданской позиции люди владеют достоверной информацией.

Репортажи о героизме наших солдат и офицеров в зоне боевых действий, о восстановлении освобожденных территорий основаны на объективном взгляде военных корреспондентов. Рискуя жизнью, они исполняют свой профессиональный долг. <...> Важно помнить о тех, кто погиб за правду, — отметил парламентарий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные союзники Украины должны разделить с Киевом ответственность за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. По словам дипломата, Киев окончательно «озверел» от безнаказанности. При этом к убийствам журналистов также причастны многочисленные структуры и институты в сфере защиты прав человека.

