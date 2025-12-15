В Чувашии раскрыли, сколько пострадавших при атаке ВСУ остаются в больнице

Шесть пострадавших при недавней атаке ВСУ на Чувашию остаются в больнице, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава региона. Все они находятся в среднетяжелом состоянии.

Шесть пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести в медицинских учреждениях, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четверо из семи госпитализированных после атаки беспилотников ВСУ на Чебоксары находились в тяжелом состоянии. При этом еще трое пострадавших были в состоянии средней тяжести. В Минздраве отметили, что общее число пострадавших составило 14 человек.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 9 декабря 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, под удары попали 10 жилых домов.

8 декабря администрация Волгограда разрешила жителям вернуться в свои квартиры в домах, пострадавших при ударе беспилотников ВСУ. Как сообщили в мэрии, двум семьям, чье жилье получило наиболее серьезные разрушения, предложили временное размещение в маневренном фонде.