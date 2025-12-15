Новый год-2026
15 декабря 2025 в 15:37

В санкционном списке ЕС по Украине нашли неожиданные фамилии

ЕС внес в антироссийский санкционный список военэкспертов из Франции и Швейцарии

В антироссийский санкционный список попали два европейских военных эксперта, следует из документов, размещенных в Официальном журнале Евросоюза. Ограничения ввели против бывшего офицера-десантника ВС Франции Ксавье Моро и экс-советника НАТО полковника Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жака Бо. Их обвинили в ведении программ, посвященных украинскому конфликту.

В документе утверждается, что они несут ответственность «за осуществление или поддержку действий или политики, проводимых правительством Российской Федерации, которые угрожают стабильности или безопасности в третьей стране (на Украине. — NEWS.ru)».

В санкционный список ЕС также попало Международное движение русофилов. Организацию обвиняют якобы в тесных контактах с МИД России. В объединении также считают, движение несет ответственность за «распространение дестабилизирующих нарративов».

Глава евродипломатии Кая Каллас между тем заявила, что ЕС намерен расширить черный список против России, включив в него 40 новых танкеров. Она отметила, что эти суда якобы участвуют в перевозках нефти.

Евросоюз
санкции
Россия
Украина
Швейцария
Франция
военные
