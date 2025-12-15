Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:17

В Госдуме рассказали, зачем фон дер Ляйен летит в Берлин

Депутат Журова: фон дер Ляйен отправится в Берлин на поддержку Зеленского

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полетит в Берлин, чтобы присоединиться к переговорам по Украине и поддержать Киев в рамках мирного процесса, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, которые передала «Газете.Ru», фон дер Ляйен пока не собирается прекращать поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Вы понимаете, что людям очень легко наговорить что-то, но бывает очень сложно потом отказаться от своих слов, только если не сделать вид, что это была амнезия, — сказала Журова.

Ранее Журова подчеркнула, что слова Зеленского о скором завершении украинского конфликта вселяют надежду в серьезный настрой политика. Она напомнила, что президент уже признал: Киев не сможет добиться принятия в НАТО. По словам парламентария, Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос только в том, на каких условиях завершится конфликт, добавила депутат.

До этого Журова заявила, что Зеленский не может согласиться с отказом во вступлении страны в НАТО. По ее словам, этот пункт в плане по мирному урегулированию украинского конфликта, предложенном президентом США Дональдом Трампом, является для президента Украины самым неприемлемым.

