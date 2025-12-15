Лавров раскрыл, как Европа использует конфликт на Украине Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы вставить палки в колеса США

Представители европейских стран используют украинский конфликт, чтобы самоутвердиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передал телеканал «Россия 24», ЕС также вставляет палки в колеса США, а также всем сторонникам справедливого урегулирования.

В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что западные страны пытаются использовать тему Украины для отвлечения внимания мирового сообщества от проблемы Палестины. Он отметил, что мероприятие по традиции посвящено кризису, который создал вокруг Украины Запад, накачивая ее оружием и превращая в анти-Россию.

Также сообщалось, что в круглом столе по Украине с Лавровым участвовали 96 послов стран и представителей международных организаций, сообщила пресс-служба МИД РФ. В своем выступлении глава ведомства указал на последовательные усилия России по урегулированию украинского кризиса.