Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:19

В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой

Лавров: Запад использует Украину для отвлечения внимания от проблемы Палестины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Западные страны пытаются использовать тему Украины для отвлечения внимания мирового сообщества от проблемы Палестины, заявил в ходе посольского круглого стола по теме украинского урегулирования министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что мероприятие по традиции посвящено кризису, который создал вокруг Украины Запад, накачивая ее оружием и превращая в анти-Россию.

И конечно, это один из наиболее острых вопросов в международной повестке дня, хотя, скажу откровенно, мы видим попытки использовать остроту вот этой полемики вокруг Украины, в том числе на международных форумах, для того чтобы отвлечь внимание от других, не менее, а, может быть, и более судьбоносных проблем мирового сообщества, имею в виду в том числе и палестинскую проблему, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля. Он также добавил, что суверенный контроль над безопасностью на всей территории от реки Иордан до Средиземного моря должен навсегда остаться в руках Израиля. Это, по его словам, позволит стране контролировать свою судьбу и не иметь под боком государства, которое будет «стремиться к нашему уничтожению прямо у нас на пороге».

