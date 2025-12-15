Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:29

В Кремле отреагировали на теракт в Австралии, где погиб русскоговорящий

Песков заявил о решительном осуждении варварского теракта в Австралии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона решительно осуждает теракт, произошедший в Австралии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, экстремисты поступили как варвары. Песков обратил внимание, что они совершили теракт на религиозной почве в важный праздник для всех евреев.

Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии. Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука, — сказал Песков.

Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс заявил, что массовая стрельба на пляже Бонди в Сиднее была официально признана террористическим актом. В результате 16 человек погибли и еще 40 получили ранения.

Позднее появилась информация, что во время теракта в Сиднее погиб русскоговорящий мужчина, переживший в детстве холокост. Во время нападения Александр Клейтман закрыл супругу, приняв на себя пули и спасая ей жизнь.

