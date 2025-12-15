В Киеве назвали качества Зеленского, на которых играет Запад Прозоров: Запад не дает Зеленскому заключить мир, играя на его самолюбии

Западные лидеры не дают президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самолюбии и чувстве гордыни, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в комментарии РИА Новости. По его словам, глава государства также отказывается от договоренностей из-за инстинкта самосохранения.

Надо учитывать его личные качества. Я думаю, что там очень умело играют на его самомнении и чувстве гордыни: «Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдешь в историю, там тебе памятники поставят», — отметил Прозоров.

Экс-подполковник считает, что Зеленский понимает: пока он президент и продолжается конфликт, его жизнь находится под защитой. По его мнению, глава государства также боится внутренней оппозиции.

Прозоров также отметил, что даже президент США Дональд Трамп не может дать Зеленскому таких гарантий, которые обеспечили бы ему безопасность. По его словам, при наличии четких обещаний украинский президент мог бы согласиться на мир, однако сейчас он больше ориентируется на Европу.

Он понимает, и его окружение понимает, что никакая Служба безопасности Украины, в которой полно националистов, его не защитит, — подчеркнул Прозоров.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в несговорчивости. Он отметил, что всем людям, кроме президента Украины, нравятся условия предложенной Вашингтоном мирной сделки.