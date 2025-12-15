Стала известна судьба пострадавшей при обрушении дома под Волгоградом

Одна из пострадавших при частичном обрушении жилого дома в городе Петров Вал Волгоградской области скончалась в медучреждении, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной администрации. Женщина находилась в отделении реанимации с тяжелыми травмами, полученными в результате инцидента 11 декабря.

Женщина, находившаяся в отделении реанимации Центральной городской больницы №1 города Камышина, несмотря на все предпринятые врачами меры, умерла от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, — сообщили областные власти.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в городе Петров Вал произошел сильный взрыв. Здание частично обрушилось. В конце лета этот дом пострадал от атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Региональная прокуратура установила, что причиной обрушения многоэтажного дома мог стать взрыв газа. Площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 квадратных метров. Ведомство организовало проверку.

До этого взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Предварительной причиной называют разгерметизацию гидродинамического стенда во время запуска. Погибли два человека: разработчик установки и его маленькая дочь.