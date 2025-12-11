Названа предварительная причина обрушения дома в Волгоградской области

Взрыв газа мог стать причиной обрушения многоэтажного дома в городе Петров Вал Волгоградской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Ведомство организовало проверку.

По предварительным данным, в жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС рассказали, что один человек спасен из-под завалов дома в городе Петров Вал. По данным ведомства, 48 человек были эвакуированы. Площадь обрушения на четвертом этаже дома составила 90 квадратных метров. В настоящее время специалисты разбирают завалы и ищут пострадавших.

Очевидцы заявили, что ЧП произошло в квартире на верхнем этаже — ее разнесло полностью. По их словам, там жила пенсионерка с внучкой. Отмечается, что в конце лета этот дом пострадал от атаки БПЛА.

