15 декабря 2025 в 15:19

В Европе испугались позиции Трампа по Украине

AFP: европейские лидеры опасаются, что Трамп навяжет Украине уступки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия мирного соглашения, сообщает AFP со ссылкой на источник. Политики соберутся для обсуждения решения украинского кризиса.

Кроме того, евролидеры опасаются, что американский глава «бросит Украину». Также ЕС переживает из-за возможного отстранения от участия в переговорах.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь указал, что прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

