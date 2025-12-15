Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:26

Юрист объяснил, как съездить в отпуск и не стать контрабандистом

Юрист Тюленев: не стоит брать из отпуска съедобные сувениры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Лучше не брать из отпуска сувениры, которые можно съесть, если нет уверенности, что в них нет запрещенных веществ, рассказал 360.ru адвокат Сергей Тюленев. Он отметил, что лучше также не ввозить лекарства.

Как не попасть под статью и не сесть в тюрьму за контрабанду? Лучше не брать с собой из отпуска никакие съедобные или пригодные для употребления иным способом предметы, если вы не уверены в отсутствии в их составе запрещенных веществ, — рассказал Тюленев.

Адвокат отметил, что для наступления ответственности не обязателен умысел. Он подчеркнул, что если турист не знал о наличии запрещенных веществ в составе, это не спасет его от наказания.

Ранее сообщалось, что женщину с Урала могут оштрафовать за провоз похожего на кастет предмета в ручной клади. Предполагаемое холодное оружие пассажирка везла из Турции.

