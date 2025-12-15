Раскрыто, чем грозит регулярное употребление спиртных напитков

Уже через месяц после регулярного употребления алкоголя у человека повышается риск аритмий на 44%, заявила ИА «Время Н» врач Наталья Савицкая. За указанный период также нарушается гормональный баланс и необратимо разрушаются сердечные клетки.

При систематическом употреблении алкоголя даже за месяц происходят значительные негативные изменения. В частности, токсическое и повреждающее воздействие на сердечные клетки, усиление тромбообразования и нарушение гормонального баланса. Риск развития аритмий повышается на 44%, — предупредила Савицкая.

Она напомнила, что регулярная диспансеризация является одним из доступных и эффективных способов выявить заболевания сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях. Внимательное и честное заполнение медицинских анкет позволяет врачам обнаружить не только скрытые болезни, но и факторы риска. Если же заболевания не начать лечить, риск серьезных осложнений значительно возрастет, заключила врач.

Ранее Савицкая заявила, что злоупотребление алкоголем вкупе с зависимостью от сигарет существенно повышает риск инсульта. Этанол в составе спиртных напитков повреждает мышечные клетки сердца, а оксид углерода во время курения сужает просвет сосудов.