15 декабря 2025 в 17:12

Врач предупредила о смертельной опасности алкоголя с сигаретами

Врач Савицкая: алкоголь вкупе с сигаретами существенно повышает риск инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоупотребление алкоголем вкупе с зависимостью от сигарет существенно повышает риск инсульта, заявила Pravda-nn.ru врач Наталья Савицкая. Этанол в составе спиртных напитков повреждает мышечные клетки сердца, а оксид углерода во время курения сужает просвет сосудов.

Алкоголь увеличивает вероятность образования тромбов и развития аритмии, а курение, в свою очередь, — ишемической болезни сердца, предупредила Савицкая. Она отметила, что при их одновременном сочетании разрушительное воздействие усиливается.

Ряд нарушений, вызванных злоупотреблением алкоголем, необратим. Разрушенные клетки сердца не восстанавливаются, и их замещает рубцовая ткань. Так называемый кардиосклероз впоследствии ведет к алкогольной кардиомиопатии. Гипертония в большинстве случаев также остается хроническим заболеванием, не поддающимся полному излечению.

Ранее кардиолог Николай Гуляев заявил, что, согласно исследованиям, безопасных доз алкоголя не существует. Даже небольшие дозы, такие как 50–70 граммов крепкого алкоголя или бокал вина, могут оказывать дополнительное давление на сердечно-сосудистую систему и печень.

