Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры Командир ВСУ Мищенко получил 22 года колонии за удары по ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам колонии строгого режима командира минометной батареи ВСУ Сергея Мищенко за обстрелы села Саханка в феврале 2022 года, сообщили в пресс-службе СК России в Telegram. Суд установил, что в результате его действий был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн рублей, повреждены объекты инфраструктуры и ранен местный житель.

Приговором суда Мищенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее главная военная прокуратура России сообщила, что командира бригады ВСУ Виталия Нащубского заочно осудили на 19 лет лишения свободы. Его признали виновным в совершении теракта, который привел к тяжким последствиям; в пресс-службе ведомства уточнили, что фигурант находится в международном розыске.

Кроме того, объединенная пресс-служба Верховного суда Донецкой Народной Республики сообщила, что военнослужащий ВСУ приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство взятых в плен российских солдат. Украинский солдат 10 июня 2025 года обнаружил в лесополосе двух военных ВС РФ и захватил их.