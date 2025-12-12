Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:35

Обстрелявшего приграничье из минометов комбрига ВСУ заочно осудили

Комбрига ВСУ Нащубского заочно осудили на 19 лет за атаки на Белгородчину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Командира бригады ВСУ Виталия Нащубского заочно осудили на 19 лет, передает Главная военная прокуратура России. Его признали виновным по статье «Террористический акт, повлекший тяжкие последствия». В пресс-службе уточнили, что осужденный числится в международном розыске.

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира батальона 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 34-летнего подполковника Виталия Нащубского, — сказано в публикации.

Суд пришел к выводу, что Нащубский входил в организованную группу и действовал по плану, разработанному украинским военным командованием. Его действия были направлены на запугивание мирных жителей и дестабилизацию деятельности органов власти.

С февраля по март 2023 года он лично руководил артиллерийскими ударами по объектам в Белгородской области. Для обстрелов использовались гаубицы и минометы. В результате атак один человек погиб, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.

Ранее суд назначил три года лишения свободы владимирцу, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область. По данным следствия, 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года. Мужчину удалось задержать в октябре этого года.

суды
атаки
Белгородская область
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.