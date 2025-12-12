Обстрелявшего приграничье из минометов комбрига ВСУ заочно осудили

Командира бригады ВСУ Виталия Нащубского заочно осудили на 19 лет, передает Главная военная прокуратура России. Его признали виновным по статье «Террористический акт, повлекший тяжкие последствия». В пресс-службе уточнили, что осужденный числится в международном розыске.
Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира батальона 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины 34-летнего подполковника Виталия Нащубского, — сказано в публикации.
Суд пришел к выводу, что Нащубский входил в организованную группу и действовал по плану, разработанному украинским военным командованием. Его действия были направлены на запугивание мирных жителей и дестабилизацию деятельности органов власти.
С февраля по март 2023 года он лично руководил артиллерийскими ударами по объектам в Белгородской области. Для обстрелов использовались гаубицы и минометы. В результате атак один человек погиб, еще несколько получили ранения разной степени тяжести.
Ранее суд назначил три года лишения свободы владимирцу, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область. По данным следствия, 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года. Мужчину удалось задержать в октябре этого года.