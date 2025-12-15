Новый год-2026
15 декабря 2025 в 13:51

Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года

Отец напавшего на учительницу мальчика заявил, что сын не склонен к насилию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отец девятиклассника из школы № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, напавшего с ножом на учительницу, рассказал, что сын не склонен к насилию. По словам мужчины, которые приводит 78.ru, они общаются «периодически». При этом сам отец не проживает вместе с сыном уже полтора года.

Совместно не проживаем полтора года уже, два скоро будет. <…> Нет от него никакой грязи. Не склонен ни к оружию, ни к чему подобному, — утверждает мужчина.

Нападение ученика на преподавательницу произошло в школе № 191 утром 15 декабря. Предположительно, школьник мог быть вооружен ножом. По словам очевидцев, кроме учительницы математики могут быть ранены два ученика. Всех детей собрали в спортивном зале.

Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», после нападения на учительницу ученик ранил себя. По данным источника, мальчик и преподаватель госпитализированы.

По словам сотрудницы охраны школы № 191, учебное заведение оснащено металлодетектором и турникетами. Однако она отметила, что проводить досмотр каждого ребенка не имеют права.

Санкт-Петербург
ученики
школьники
подростки
школы
нападения
ножи
учителя
