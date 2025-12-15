Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:06

Умерла актриса Тверского театра драмы Ирина Андрианова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ушла из жизни народная артистка РФ Ирина Андрианова, сообщили в Тверском академическом театре драмы, где она служила. Актриса скончалась на 77-й году жизни, указано на странице учреждения «ВКонтакте».

Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнование родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой, — говорится в сообщении театра.

Андрианова получила образование на актерском факультете ГИТИСа. В 1974 году стала актрисой Тверского академического театра драмы. За вклад в развитие культуры и искусства награждена премиями губернатора Тверской области. Активно участвовала в общественной жизни региона, являясь членом Общественной палаты Тверской области и Общественного совета при Министерстве культуры региона.

До этого стало известно о смерти народного артиста России, профессора Владимира Сулимова. Ему было 90 лет. О смерти актера сообщил театр имени Моссовета.

Российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет. Смерть была скоропостижной. Скавыш был известен зрителям по ряду работ в «Свободном театре» города Урая. На протяжении нескольких десятилетий он также воплощал образ Деда Мороза.

