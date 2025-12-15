Новый год-2026
15 декабря 2025 в 13:47

Литва предложила Белоруссии переговоры

Глава МИД Литвы Будрис: Вильнюс предложил Минску диалог по границе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вильнюс предложил диалог Минску по пограничному урегулированию, заявил министр иностранных дел балтийской республики Кестутис Будрис. По его словам, которые передает радио LRT, его можно вести на уровне послов по особым поручениям.

Для решения проблем с пограничным урегулированием мы предлагаем диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям, перед которым была бы поставлена именно такая задача, — сказал Будрис.

Ранее министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении примерно 100 грузовых фур, которые оказались заблокированы на территории Белоруссии. Машины застряли там после того, как Вильнюс закрыл единственный пункт пропуска на границе между двумя странами. Теперь литовская сторона заявляет, что Минск не разрешает этим транспортным средствам вернуться.

Также стало известно, что автотранспортные перевозчики Литвы понесли убытки в €100 млн (9 млрд рублей) из-за ситуации с фурами, застрявшими в Белоруссии. Президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» Эрландас Микенас заявил, что 10 декабря в Вильнюсе состоится акция протеста.

