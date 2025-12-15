Гражданин США впервые подпал под санкции Евросоюза из-за России ЕС ввел санкции против экс-помощника шерифа Флориды Дугана за поддержку России

Европейский союз впервые ввел санкции против гражданина США, следует из постановления Совета ЕС, размещенного на сайте организации. Речь идет о бывшем помощнике шерифа Флориды Джона Марка Дугана, который просил политического убежища в России в 2016 году. В качестве причины указана его поддержка России в социальных сетях.

Он публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете, — сказано в документе.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дана Йергенсен сообщала, что Еврокомиссия планирует в начале 2026 года внести предложение о запрете на закупку российской нефти для стран Евросоюза. Мера будет распространяться на поставки энергоносителей по трубопроводам.

До этого посол России в Мексике Николай Софинский заявил, что санкции Запада обернулись крупными убытками для стран ЕС. Дипломат отметил, что ограничительные меры также стали причиной замедления темпов глобального экономического роста.

Прежде попавшие под санкции Евросоюза предприниматели из России подали иски против объединения и стран-участниц как минимум на €53 млрд. Инвесторы действуют по процедуре разрешения споров между инвесторами и государством.