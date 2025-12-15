Ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle была оснащена малогабаритной боевой частью массой около 13 килограммов, сообщает издание The War Zone. По данным источника, главный поражающий фактор оружия заключается не в весе заряда, а в огромной кинетической энергии, накапливаемой при гиперзвуковом полете на дальность до 3500 километров, который занимает менее 20 минут.

У Dark Eagle есть боеголовка до 30 фунтов (13,6 кг. — NEWS.ru), которая относительно крошечная для оружия большой дальности — например, меньше, чем-то, что находится на ракете «воздух — воздух» AIM-120, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что США в рамках модернизации ядерного арсенала могут разместить в Германии ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle. По его словам, эти ракеты способны достигнуть территории России за шесть-семь минут и нести в том числе ядерные боеголовки.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты проигрывают гонку вооружений Китаю и России. Свой комментарий он дал в связи с информацией о трехсторонних консультациях главы Белого дома Дональда Трампа по стратегическому разоружению с участием Вашингтона, Москвы и Пекина.