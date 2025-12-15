Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 13:57

Озвучена важная характеристика новой американской ракеты Dark Eagle

Американская ракета Dark Eagle получила боеголовку массой 13 кг

Ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle Ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle была оснащена малогабаритной боевой частью массой около 13 килограммов, сообщает издание The War Zone. По данным источника, главный поражающий фактор оружия заключается не в весе заряда, а в огромной кинетической энергии, накапливаемой при гиперзвуковом полете на дальность до 3500 километров, который занимает менее 20 минут.

У Dark Eagle есть боеголовка до 30 фунтов (13,6 кг. — NEWS.ru), которая относительно крошечная для оружия большой дальности — например, меньше, чем-то, что находится на ракете «воздух — воздух» AIM-120, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что США в рамках модернизации ядерного арсенала могут разместить в Германии ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle. По его словам, эти ракеты способны достигнуть территории России за шесть-семь минут и нести в том числе ядерные боеголовки.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты проигрывают гонку вооружений Китаю и России. Свой комментарий он дал в связи с информацией о трехсторонних консультациях главы Белого дома Дональда Трампа по стратегическому разоружению с участием Вашингтона, Москвы и Пекина.

США
оружие
ракеты
боеголовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Слава захотела подать в суд на Долину из-за сорвавшейся сделки
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.