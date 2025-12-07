ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 12:03

Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США

Военэксперт Кнутов: США могут разместить в ФРГ способные долететь до РФ ракеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США в рамках обновления ядерной триады могут разместить в Германии комплекс ракет средней дальности Dark Eagle, которые способны долететь до России за шесть-семь минут, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что это вооружение способно нести ядерный боезаряд.

Самое главное — это ракеты средней дальности — комплекс Dark Eagle. Его планируют развернуть в Германии вместе с наземными пусковыми установками Typhon для запуска Tomahawk (крылатые ракеты большой дальности. ― NEWS.ru). Будут батареи Patriot (зенитный ракетный комплекс. ― NEWS.ru). Это такая многоуровневая группа, они будут разворачиваться в Германии и, возможно, на Филиппинах. Возможно, Южная Корея или Япония. Это еще обсуждается. И везде будет возможность доставки ядерных боеприпасов. У нас [министр обороны Андрей] Белоусов даже говорил, что шесть-семь минут они будут лететь до нашей территории. Поэтому это достаточно опасный проект, но на него выделены деньги и им занимаются, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что реализация американского проекта обновления ядерной триады началась еще при бывшем президенте страны Джо Байдене. При действующем лидере Дональде Трампе модернизация, вероятно, будет завершена, пояснил он. Собеседник добавил, что в ходе программы межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel заменят ракеты Minuteman III.

Должны быть приняты на вооружение атомные подводные лодки Columbia с реактором, который не требует перегрузки в течение 40 лет. То есть реактор не нужно будет менять, лодка будет ходить на одном реакторе 40 лет. Соответственно, там же будут ракеты «Трайдент II» (D5) (трехступенчатая баллистическая ракета четвертого поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. ― NEWS.ru), но они и сейчас у них есть. Просто проведут модернизацию, потому что американцы говорят, что эти ракеты их устраивают по качеству и всем показателям. Будут разрабатываться новые крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые, ― резюмировал Кнутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий.

США
ядерная триада
Германия
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на популярном заграничном курорте
В Ангарске ввели особый режим из-за проблем на ТЭЦ
История с избиением пса в лифте столичной многоэтажки получила продолжение
Сирота обвинила приемных родителей в краже миллиона рублей
Россияне могут столкнуться с дефицитом урожая
Стало известно, что произошло на переговорах ЕС с Украиной и США
Погода в Москве в понедельник, 8 декабря: ждать ли заморозков и снегопада
В вопросе догазификации Адыгеи появилась ясность
«Искупить грехи»: наемник признал постыдную правду о ВСУ
Рыбацкая леска спасла беженца от БПЛА
Пояс UFC снова в России: кадры легендарной схватки Яна и Двалишвили
Аль Пачино заподозрили в тайной женитьбе
На Западе рассказали о трудностях ЕС в переговорах с США и Украиной
Южная Корея «опрокинула» КНДР ради учений с США
Уволенный сотрудник украл у бывшего босса две тонны сала
Дмитриев поддержал заявление Маска о Четвертом рейхе
Цзю раскрыл секрет победы Петра Яна над Двалившвили
«Человек-жулик»: россияне атаковали Тома Холланда из-за аферы с Долиной
В ГД ответили, почему ЕС планирует начать конфликт с Россией в 2030 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 декабря, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.