Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США Военэксперт Кнутов: США могут разместить в ФРГ способные долететь до РФ ракеты

США в рамках обновления ядерной триады могут разместить в Германии комплекс ракет средней дальности Dark Eagle, которые способны долететь до России за шесть-семь минут, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что это вооружение способно нести ядерный боезаряд.

Самое главное — это ракеты средней дальности — комплекс Dark Eagle. Его планируют развернуть в Германии вместе с наземными пусковыми установками Typhon для запуска Tomahawk (крылатые ракеты большой дальности. ― NEWS.ru). Будут батареи Patriot (зенитный ракетный комплекс. ― NEWS.ru). Это такая многоуровневая группа, они будут разворачиваться в Германии и, возможно, на Филиппинах. Возможно, Южная Корея или Япония. Это еще обсуждается. И везде будет возможность доставки ядерных боеприпасов. У нас [министр обороны Андрей] Белоусов даже говорил, что шесть-семь минут они будут лететь до нашей территории. Поэтому это достаточно опасный проект, но на него выделены деньги и им занимаются, ― объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что реализация американского проекта обновления ядерной триады началась еще при бывшем президенте страны Джо Байдене. При действующем лидере Дональде Трампе модернизация, вероятно, будет завершена, пояснил он. Собеседник добавил, что в ходе программы межконтинентальные баллистические ракеты Sentinel заменят ракеты Minuteman III.

Должны быть приняты на вооружение атомные подводные лодки Columbia с реактором, который не требует перегрузки в течение 40 лет. То есть реактор не нужно будет менять, лодка будет ходить на одном реакторе 40 лет. Соответственно, там же будут ракеты «Трайдент II» (D5) (трехступенчатая баллистическая ракета четвертого поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. ― NEWS.ru), но они и сейчас у них есть. Просто проведут модернизацию, потому что американцы говорят, что эти ракеты их устраивают по качеству и всем показателям. Будут разрабатываться новые крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые, ― резюмировал Кнутов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что США передали России сигнал о готовности обсудить тему ядерных испытаний. Он уточнил, что инициатива исходила не от Москвы, однако она обязана держать в уме любые варианты дальнейшего развития событий.