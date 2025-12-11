Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам

Трамп рассказал о жестком разговоре по Украине с европейскими партнерами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы в Белом доме заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. Беседа с лидерами так называемой «евротройки» сопровождалась спорами, детали которых пока не раскрываются.

По словам Трампа, он провел переговоры с главами Франции, Германии и Великобритании, посвященные конфликту на Украине. Диалог, как отметил президент, велся в жесткой тональности. Вашингтон теперь ожидает ответных шагов от партнеров, прежде чем двигаться дальше в этом вопросе.

Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. И посмотрим, что будет <…>. Думаю, у нас были определенные небольшие споры о людях, — пояснил республиканец журналистам.

Ранее Трамп заявил о существовании массовой коррупции на Украине. В ходе беседы с журналистами в Белом доме он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.

До этого министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности указал, что страна якобы готова к проведению всеобщих выборов, но при соблюдении определенных условий. Основными требованиями стали обеспечение гарантий безопасности в ходе голосования и присутствие иностранных наблюдателей на передовой.

