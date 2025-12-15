Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 16:10

В Европе раскрыли позицию Зеленского по отводу войск из Донбасса

Bloomberg: Зеленский отверг идею отвода войск из Донбасса на переговорах в ФРГ

Стивен Уиткофф, Владимир Зеленский Стивен Уиткофф, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине отказался выводить украинские войска из Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Вместо этого он настаивал на прекращении огня вдоль текущей линии соприкосновения.

Стороны обсуждали украинскую территорию по мере того, как США поддерживает требование России к Киеву вывести войска из областей восточного региона Донецка. <…> Зеленский неоднократно отвергал предложение и вместе со своими европейскими союзниками продолжает настаивать на том, чтобы прекращение огня произошло вдоль текущей линии боевого соприкосновения, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, президент Украины дал понять участникам переговоров, что Киев может пересмотреть свою долгосрочную цель вступления в НАТО. По его словам, такой шаг возможен в случае достижения двусторонних соглашений по безопасности с США, европейскими странами и другими государствами.

Собеседник агентства уточнил, что речь может идти, в частности, о Канаде и Японии. По мнению Зеленского, подобные соглашения могли бы функционировать по аналогии с обязательствами НАТО, закрепленными в пятой статье Североатлантического договора.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия мирного соглашения. Политики соберутся для обсуждения решения украинского кризиса. Кроме того, евролидеры опасаются, что американский глава «бросит Украину». Также ЕС переживает из-за возможного отстранения от участия в переговорах.

переговоры
Владимир Зеленский
Украина
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В небе над Подмосковьем заметили «ледяные кристаллы»
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак рассказала о свидании с «молодым и симпатичным чуваком в мышцах»
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России
В Минобороны России раскрыли значение освобождения Песчаного
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря
Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине
Обычный прохожий остановил массовое убийство и стал героем
В США подали в суд на Roblox из-за «сексуальных хищников»
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.