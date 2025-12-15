В Европе раскрыли позицию Зеленского по отводу войск из Донбасса Bloomberg: Зеленский отверг идею отвода войск из Донбасса на переговорах в ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине отказался выводить украинские войска из Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Вместо этого он настаивал на прекращении огня вдоль текущей линии соприкосновения.

Стороны обсуждали украинскую территорию по мере того, как США поддерживает требование России к Киеву вывести войска из областей восточного региона Донецка. <…> Зеленский неоднократно отвергал предложение и вместе со своими европейскими союзниками продолжает настаивать на том, чтобы прекращение огня произошло вдоль текущей линии боевого соприкосновения, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, президент Украины дал понять участникам переговоров, что Киев может пересмотреть свою долгосрочную цель вступления в НАТО. По его словам, такой шаг возможен в случае достижения двусторонних соглашений по безопасности с США, европейскими странами и другими государствами.

Собеседник агентства уточнил, что речь может идти, в частности, о Канаде и Японии. По мнению Зеленского, подобные соглашения могли бы функционировать по аналогии с обязательствами НАТО, закрепленными в пятой статье Североатлантического договора.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп навяжет Украине условия мирного соглашения. Политики соберутся для обсуждения решения украинского кризиса. Кроме того, евролидеры опасаются, что американский глава «бросит Украину». Также ЕС переживает из-за возможного отстранения от участия в переговорах.