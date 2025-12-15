Политолог раскрыл роль генерала НАТО на переговорах по Украине в Берлине

Политолог раскрыл роль генерала НАТО на переговорах по Украине в Берлине Светов: на переговорах в Берлине генерал НАТО информировал о ситуации на фронте

Появление в Берлине за столом переговоров по Украине генерала Алексуса Гринкевича, который командует ВС США в Европе и является командующим объединенными силами НАТО, неслучайно, объяснил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Гринкевич должен был докладывать о реальном положении на фронте.

На переговорах в Берлине генерал Гринкевич, очевидно, докладывал о реальном положении дел на поле боя, тогда как [президент Украины Владимир] Зеленский все время утверждает о «ломящемся» наступлении и «стоическом» сопротивлении ВСУ. Во-вторых, Гринкевич действительно мог дать понять, будут ли США оказывать Украине военную помощь силой, — предположил Светов.

Зеленский заявляет, добавил собеседник, что после окончания военных действий он хочет видеть на Украине некую «коалицию желающих».

На это мы уже отвечали, что подобное будет расцениваться как законная военная цель для России. Именно эти вопросы, в том числе, обсуждаются в рамках переговоров, — заметил политолог.

Ранее стало известно, что Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине. Отмечается, что он находился среди американских представителей.