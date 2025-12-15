Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 15:45

Политолог раскрыл роль генерала НАТО на переговорах по Украине в Берлине

Светов: на переговорах в Берлине генерал НАТО информировал о ситуации на фронте

Алексус Гринкевич Алексус Гринкевич Фото: Presse- Und Informationsamt Der/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Появление в Берлине за столом переговоров по Украине генерала Алексуса Гринкевича, который командует ВС США в Европе и является командующим объединенными силами НАТО, неслучайно, объяснил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Гринкевич должен был докладывать о реальном положении на фронте.

На переговорах в Берлине генерал Гринкевич, очевидно, докладывал о реальном положении дел на поле боя, тогда как [президент Украины Владимир] Зеленский все время утверждает о «ломящемся» наступлении и «стоическом» сопротивлении ВСУ. Во-вторых, Гринкевич действительно мог дать понять, будут ли США оказывать Украине военную помощь силой, — предположил Светов.

Зеленский заявляет, добавил собеседник, что после окончания военных действий он хочет видеть на Украине некую «коалицию желающих».

На это мы уже отвечали, что подобное будет расцениваться как законная военная цель для России. Именно эти вопросы, в том числе, обсуждаются в рамках переговоров, — заметил политолог.

Ранее стало известно, что Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине. Отмечается, что он находился среди американских представителей.

Берлин
переговоры
США
Украина
НАТО
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии обнаружили захоронение эпохи викингов
Собчак рассказала о свидании с «молодым и симпатичным чуваком в мышцах»
Бизнесмена осудили за хищение миллионов рублей у Минобороны и отпустили
Камбоджа обвинила Таиланд в применении токсичного газа
Разработчики MAX добавили в сервис важную функцию
В Москве пройдет зимняя фольклорная выставка, посвященная питомцам
Школы Петербурга усилят контроль после нападения девятиклассника на учителя
Врач назвал самые распространенные болезни после Нового года
Модель из Сибири похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов
В Шереметьево задержали иностранца с китайскими монетами на 700 тыс. рублей
Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение
Чуть не повторили судьбу Усольцевых: как в тайге спасли 13 туристов
Мурашко забил тревогу, проанализировав данные по диспансеризации в России
В Минобороны России раскрыли значение освобождения Песчаного
Российская медсестра заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек
Запад против Зеленского и элиты под Сумами: новости СВО на вечер 15 декабря
Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине
Обычный прохожий остановил массовое убийство и стал героем
В США подали в суд на Roblox из-за «сексуальных хищников»
Пелоси раскрыла, кого не стоит ждать на посту президента США
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.