Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС Главком НАТО в ЕС Гринкевич участвовал в переговорах в Берлине на стороне США

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине, передает РИА Новости. В материале уточняется, что он находился среди американских представителей.

Гринкевич в форме сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника, в свою очередь. находился зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. При этом об участии Гринкевича, который является американским генералом, заранее не сообщалось.

Ранее немецкие СМИ писали, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вступили в самую активную фазу с начала боевых действий. По информации источников, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, подталкивая того к уступкам для скорейшего заключения соглашения. Кроме того, стало известно о новом неофициальном сроке, к которому администрация Трампа хотела бы видеть результат переговоров, — католическое Рождество, 25 декабря.

До этого стало известно, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.