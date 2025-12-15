Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:26

Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС

Главком НАТО в ЕС Гринкевич участвовал в переговорах в Берлине на стороне США

Алексус Гринкевич Алексус Гринкевич Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в воскресных переговорах делегаций США и Украины в Берлине, передает РИА Новости. В материале уточняется, что он находился среди американских представителей.

Гринкевич в форме сидел по левую руку от Уиткоффа. Справа от спецпосланника, в свою очередь. находился зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. При этом об участии Гринкевича, который является американским генералом, заранее не сообщалось.

Ранее немецкие СМИ писали, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вступили в самую активную фазу с начала боевых действий. По информации источников, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, подталкивая того к уступкам для скорейшего заключения соглашения. Кроме того, стало известно о новом неофициальном сроке, к которому администрация Трампа хотела бы видеть результат переговоров, — католическое Рождество, 25 декабря.

До этого стало известно, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

НАТО
Евросоюз
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика
Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС
В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США
Силы ПВО сбили над Россией 130 беспилотников за ночь
Как быстро снять похмелье: 10 действенных народных методов
Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми
Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
Офтальмолог назвал банальные симптомы опасного заболевания
Япония впервые за полвека может лишиться всех панд
Горы снега, ледяные дожди: синоптики удивили прогнозом на Новый год
Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след
Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость
«Бродячий цирк»: на Западе высказались о переговорах с Россией
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне
Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит самовольное размещение рекламы в лифте
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно
Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.