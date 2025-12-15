Минобороны отчиталось о победе над 10 дронами ВСУ Минобороны: над российскими регионами сбили 10 украинских БПЛА

Над регионами России были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, удалось уничтожить 10 дронов.

15 декабря с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Владимирской области и один — над территорией Калужской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителям поселка Афипский в Краснодарском крае, пострадавшим в результате атаки беспилотника, будет оказана материальная помощь. Как сообщили в оперативном штабе региона, размер выплаты составит 15 тыс. рублей. В настоящее время идет сбор необходимых документов для оформления данной поддержки. Всего в поселке повреждения получили 17 жилых домов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о новой атаке беспилотников на Москву. Средства противовоздушной обороны сбили один дрон на подлете к городу. На месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.