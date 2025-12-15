Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:46

Путин подписал законы о задержании уклонистов от принудительных работ

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, согласно которым уклонившиеся от отбывания принудительных работ осужденные могут быть отправлены под арест, следует из опубликованных на официальном сайте правовых актов документов. Первый из подписанных законов предусматривает задержание на срок до 48 часов, но суд может продлить арест до 30 суток.

Второй закон вводит возможность заключения под стражу до вынесения решения суда о замене принудительных работ лишением свободы. Вопрос уже рассматривался судом при уклонении осужденного от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания, говорится в сопроводительных документах к закону. Закон дополняет этот список невозвращением осужденного в исправительный центр после срока выезда и оставлением места работы по своей воли.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об освобождении от наказания в виде обязательных работ некоторых категорий граждан. Речь идет о матерях, одиноких отцах и опекунах детей-инвалидов. То же самое касается родителей детей до трех лет. Закон расширит список лиц, к которым мера в виде обязательных работ не применяется. Прежде исключения делали для беременных женщин, матерей детей до 14 лет, а также инвалидов I/II групп и других категорий граждан. Соответствующие изменения вносятся в КоАП РФ и УИК России.

