15 декабря 2025 в 17:52

Экономист рассказал, удовлетворены ли россияне своими зарплатами

Экономист Зубец: более 60% россиян удовлетворены своими зарплатами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Более 60% россиян удовлетворены своими зарплатами, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Алексей Зубец. Он отметил, что о смене работы задумывается меньшая часть работников.

Если брать данные того же Росстата, у нас более 60% работников своими зарплатами удовлетворены. А ищут новую работу не так много людей, там порядка 15%. Из них активно ищут еще меньше — 3–5%, — рассказал Зубец.

Экономист подчеркнул, что пожелания высокой оплаты труда оправданы, только если человек готов выкладываться на работе. По его мнению, уровень зарплаты является ключевым в выборе работы лишь для небольшого процента россиян.

Ранее сообщалось, что желаемая зарплата россиян составила в среднем 214 900 рублей в месяц. В исследовании, проведенном в начале декабря 2025 года, приняли участие 3,2 тыс. человек из всех регионов страны.

