Российской сноубордистке разрешили выступить на Олимпиаде в 2026 году FIS допустила сноубордистку Травиничеву до Олимпиады в нейтральном статусе

Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Она выступит на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году.

В нейтральном статусе к участию в ОИ также допущены россияне Артем Галюнин, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Анастасия Таталина и Евгений Уфтиков. Кроме того, разрешение выдали белорусским спортсменам.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил исполком МОК за рекомендацию снять ограничения с молодых российских спортсменов. Им снова разрешили выступать на юношеских соревнованиях под национальными флагами и гимнами. Ограничения, которые действовали с марта 2023 года, больше не применяются, и никаких дополнительных проверок теперь не требуется.

Глава президент МОК Кирсти Ковентри между тем заявила, что процедура, использованная перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже по допуску россиян к международным соревнованиям, доказала свою эффективность. Она добавила, что сейчас применяется абсолютно тот же процесс отбора.