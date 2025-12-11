Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 01:34

В МОК осадили спросившего про российских спортсменов украинца

Глава МОК Ковентри считает успешным допуск россиян в ответ на нападки украинца

Кирсти Ковентри Кирсти Ковентри Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Процедура, использованная перед летними Олимпийскими играми 2024 года в Париже, по допуску россиян к международным соревнованиям доказала свою эффективность, заявила во время пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета МОК глава организации Кирсти Ковентри. Она добавила, что сейчас применяется абсолютно тот же процесс отбора.

Этот комментарий стал ответом на вопрос украинского журналиста. Он указал якобы на несоответствие российских спортсменов критериям.

Процесс, который шел перед Парижем был успешным. И мы сейчас используем абсолютно тот же процесс. Если у вас есть новая информация, вы можете ее предоставить […] мы ее рассмотрим, — отметила Ковентри.

В настоящее время к Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо уже прошли квалификационный отбор несколько российских спортсменов, включая фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиту Филиппова. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев обратил внимание, что Польшу могут лишить права проводить международные соревнования из-за недопуска российских спортсменов. По его словам, Международный олимпийский комитет в этом вопросе на стороне России.

