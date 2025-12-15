Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:35

Экс-нардеп раскрыл хитрый план Зеленского о проведении выборов на Украине

Экс-нардеп Олейник назвал манипуляцией Зеленского проработку закона о выборах

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Проработка закона о выборах в период военного положения является манипуляцией президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, данный шаг главы государства направлен на «доведение до абсурда» мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа и создание искусственных препятствий.

Американские СМИ написали, что Зеленский изменил тактику и сейчас не говорит «нет», а говорит «да, но». И он сейчас решил довести до абсурда предложение Трампа по мирному урегулированию. Если взять украинский закон о военном положении и закон о выборах, то это два юридически разных инструмента. Если, например, во время выборов или референдума обсуждаются все вопросы, граждане имеют право свободно собираться на митинги, демонстрации, встречаться коллективно, то закон о военном положении предусматривает прямо противоположный режим. Непонятно, как будут проводиться выборы. Зеленский создает видимость, что они готовы. И при этом еще выставляет Трампу ультиматумы о прекращении боевых действий. Поэтому идут манипуляции, — пояснил Олейник.

По его словам, во время военного положения действует комендантский час, который усложнит предвыборную агитацию. Кроме того, экс-нардеп обратил внимание на проблемы миллионов украинцев за границей и мобилизованных граждан, для которых участие в выборах в таких условиях становится нереальным.

Во время военного положения на Украине действует комендантский час — время, когда нельзя передвигаться по городу. И что делать агитаторам во время президентской гонки? Будет ли прекращена бусификация? Это имеет значение, потому что тех, кого принудительно хотят мобилизовать, попадут в ситуацию: пришли на какой-то митинг или собрание, а там сотрудники территориального центра комплектования. Кроме того, много украинцев за пределами страны — около 20 млн в Европе, Белоруссии, России и так далее. Будет ли свободная возможность агитаторам выезжать в Европу и возвращаться для того, чтобы рассказывать о программе кандидата? Не знаю, потому что режим военного положения запрещает это, — резюмировал Олейник.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде разработать закон о возможности выборов в условиях военного положения. Однако некоторые участники процесса сомневаются в целесообразности подобного закона, который предполагает проведение голосования в сжатые 60-дневные сроки.

