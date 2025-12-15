Новый год-2026
15 декабря 2025 в 17:59

Премьер Испании объявил о выделении более €2 млрд на помощь Украине

Педро Санчес Педро Санчес Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Испания предоставила Украине новый пакет помощи, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Педро Санчес. По словам председателя правительства, на эти цели Мадрид выделил более €2 млрд (около 187 млрд рублей), передает ТАСС.

Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь, — сказал Санчес.

В ноябре испанский премьер говорил, что Европа должна стать солидарным сообществом и гарантом международной законности, а не регионом, «вооруженным до зубов». Санчес призвал к активной дипломатической работе для достижения этой цели к 2035 году. Он также усомнилсяв целесообразности увеличения военных расходов до 5% бюджетов европейских стран.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полетит в Берлин, чтобы присоединиться к переговорам по Украине и поддержать Киев в рамках мирного процесса. По ее мнению, фон дер Ляйен отказывается бросать президента Украины Владимира Зеленского.

