Премьер Испании объявил о выделении более €2 млрд на помощь Украине

Испания предоставила Украине новый пакет помощи, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Педро Санчес. По словам председателя правительства, на эти цели Мадрид выделил более €2 млрд (около 187 млрд рублей), передает ТАСС.

Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь, — сказал Санчес.

В ноябре испанский премьер говорил, что Европа должна стать солидарным сообществом и гарантом международной законности, а не регионом, «вооруженным до зубов». Санчес призвал к активной дипломатической работе для достижения этой цели к 2035 году. Он также усомнилсяв целесообразности увеличения военных расходов до 5% бюджетов европейских стран.

