09 ноября 2025 в 12:27

В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году

Санчес: молодежи не должна достаться вооруженная до зубов Европа

Педро Санчес Педро Санчес Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа должна стать солидарным сообществом и гарантом международной законности, а не регионом, «вооруженным до зубов», заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью изданию El Pais. Политик призвал к активной дипломатической работе для достижения этой цели к 2035 году, выразив сомнения в целесообразности увеличения военных расходов до 5% бюджетов европейских стран.

Какой мир мы хотим оставить нашей молодежи, когда она достигнет нашего возраста? Мир, в котором европейские страны выделяют 5% из своих бюджетов на оборону?сказал Санчес.

Ранее стало известно, что Европейский союз работает над созданием механизмов, упрощающих трансграничное перемещение воинских контингентов и армейской техники между государствами-участниками объединения. Еврокомиссия планирует представить конкретные предложения по вопросам военной мобильности 19 ноября, включая меры по минимизации административных и таможенных ограничений для переброски военных формирований в пределах ЕС.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о недостаточном количестве систем противовоздушной обороны у европейских государств-участников Альянса. По его словам, существующий арсенал средств ПВО требует увеличения на 400%, в связи с чем внутри организации принято решение об активизации инвестиций в оборонную сферу.

